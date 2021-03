Prefeito de São Pedro da Aldeia assina convênio com DER para asfalto na cidade

O Prefeito de São Pedro da Aldeia, Fabio do Pastel, esteve, ontem, dia 08, em um encontro com o presidente do Departamento de Estradas de Rodagem (DER), Luiz Roberto, e o diretor de Obras e Conservação do órgão, José Milton.



“Assinamos o convênio que irá beneficiar nossa cidade com mais asfaltos nas ruas. Com o acordo, o departamento irá disponibilizar material para asfaltamento em nosso município. As ruas a serem contempladas serão definidas após estudo na cidade. Essa é mais uma conquista para São Pedro da Aldeia, que irá atender aos pedidos dos moradores e levar mais qualidade de vida aos aldeenses”, disse o prefeito.

Na ocasião, estiveram presentes os deputados federais Gutemberg Reis e Aureo Ribeiro, além dos prefeitos de demais cidades do interior do Estado.