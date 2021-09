Prefeito de São Pedro da Aldeia busca recursos com o governador

O prefeito, Fábio do Pastel, esteve mais uma vez na capital do Rio de Janeiro em reunião com o governador Cláudio Castro na noite desta terça-feira (21). O prefeito aproveitou para acompanhar o andamento dos projetos que estão em análise junto ao Estado.

O chefe do executivo aldeense segue em diálogo com o Governo do Estado em busca de recursos para o município.

O governador, Cláudio Castro, destacou o empenho do prefeito, Fábio do Pastel, em levar projetos estruturados em busca de melhorias para o município. “Temos vontade de ajudar a todas as cidades, mas temos mais condições ainda quando a gente recebe um prefeito competente, como o Fábio, que traz projetos claros, sabendo do que a cidade precisa. Conte conosco, em breve daremos início às obras”, disse o governador.

No encontro estavam presentes o secretário estadual de Infraestrutura e Obras, Max Lemos e a secretária municipal de Saúde, Maria Márcia Fontes. Também acompanharam a reunião, o chefe de gabinete municipal, Moisés Batista e o assessor, Felipe Macedo.