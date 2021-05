Prefeito de São Pedro da Aldeia realiza “exposição” de veículos do antigo governo

O prefeito de São Pedro da Aldeia, Fábio do Pastel, surpreendeu moradores nesta quinta-feira (20), ao expor em praça pública os veículos do município deixados pelo governo Chumbinho.

A frota está exposta em frente a garagem municipal, na Avenida Francisco Coelho, no centro da cidade. São inúmeras ambulâncias, kombis e diversos outros veículos que estavam na garagem do município e, segundo o atual governo, não estão em boas condições.

Quem visitar a exposição para ver de perto o exemplo vai encontrar duas faixas com as seguintes dizeres: “vamos tirar o lixo debaixo do tapete” e “dinheiro público não deve ser tratado assim”, colocados a mando do atual prefeito.