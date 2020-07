Prefeito de São Pedro da Aldeia recebe lideranças juvenis

A conscientização dos jovens diante do cenário de pandemia do coronavírus em São Pedro da Aldeia foi tema de uma reunião entre o prefeito Cláudio Chumbinho, o ex-parlamentar juvenil da ALERJ, Wagner Muniz, e Gabrielle Ramos.

O encontro aconteceu nesta terça-feira, dia 21. na sede da Prefeitura Municipal. Na ocasião, também foram abordadas a distribuição de material educativo para os alunos da rede municipal e a geração de emprego e renda na cidade.

O prefeito Cláudio Chumbinho se mostra contente em receber em seu gabinete jovens tão conscientes do poder de mudança que possuem. “O Wagner tem sido um destaque da juventude aldeense em prol da cidadania. Esse envolvimento e a participação da população nos assuntos referentes a São Pedro da Aldeia é fundamental, não só para o desenvolvimento da cidade, mas também para o bem-estar de cada morador. Estamos sempre de portas abertas para receber aqueles que também querem o melhor para a nossa cidade”, ressalta.



Estudante de Direito, Wagner Muniz afirma ser muito interessante ter acesso a essas pautas e ter a oportunidade de repassar as informações compartilhadas pelo chefe do executivo à juventude aldeense. “Nós conversamos sobre o Hospital do Olho, a entrega de material educativo aos alunos da rede municipal e sobre a importância da juventude respeitar o distanciamento social e conscientizar seus familiares e amigos. Somente com esse espírito de fraternidade e empatia nós conseguiremos passar por esse momento”, conta.