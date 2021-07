Prefeito de São Pedro da Aldeia recebe Senador

O prefeito, Fábio do Pastel, que migrou em maio para o PL, recebeu o senador Carlos Portinho, do mesmo partido, nesta terça-feira (20). Durante a conversa, o prefeito e alguns secretários apresentaram as principais demandas da cidade.

O senador anotou os pedidos de áreas importantes da cidade, como a saúde, saneamento, meio ambiente, entre outras. O potencial esportivo e agrícola do município também foram destacados. “Faço questão de ajudar a investir aqui na cidade e fortalecer a gestão do Fábio. Recebi solicitações da saúde, que estando dentro do meu orçamento, certamente irei ajudar. Também fui apresentado a projetos do esporte, saneamento, cooperativismo na questão agrícola, e outras áreas. Vamos construir essas demandas junto ao prefeito”.

“Muito feliz com a visita do senador Carlos Portinho. Podemos perceber que ele está pronto para ajudar nosso município, que tanto precisa. Ver a preocupação com a saúde, o saneamento e as principais demandas da nossa cidade foi uma surpresa muito positiva. Agradeço pela presença e espero recebê-lo mais vezes”, destacou Fábio do Pastel.

Após a visita ao gabinete, a equipe, junto a alguns secretários, foi até a Fazenda Cadal, localizada em Itaí.