Prefeito de São Pedro da Aldeia reúne vereadores para falar sobre projetos da cidade

Dando continuidade à linha participativa de gestão, o prefeito de São Pedro da Aldeia, Fábio do Pastel, se reuniu, nesta quinta-feira (11), com nove vereadores municipais para compartilhar os avanços já conquistados pelo atual governo, além de ouvir as principais demandas do Legislativo. Os representantes do Executivo e da Câmara conversaram, ainda, sobre as iniciativas em andamento, como a parceria firmada com o Departamento de Estrada e Rodagem (DER) nesta semana.

“Foi uma reunião muito produtiva. Quando a gente fala de trabalho em conjunto, é sobre compartilhar as ações que vêm sendo realizadas no município. Estamos trabalhando por nossa cidade e seguimos buscando novas parcerias e investimentos para São Pedro da Aldeia. A cidade tem muito a ganhar com essa união, todos trabalhando juntos. Sentimos a falta, durante a visita, do presidente da Câmara, Mica, que está com Covid-19. Estimo melhoras e todos desejamos que Deus o abençoe”, relatou o prefeito, Fábio do Pastel.

No encontro, o prefeito apontou os projetos em andamento, como os desdobramentos da reunião com DER e sobre o andamento da implantação da Escola Municipal de Educação Especial (EMESP) na cidade, entre outros.

“Esta semana, assinei convênio com o DER para asfaltamento no município e aproveitamos a ocasião para levar imagens com as condições das passarelas em nossa cidade. Mostrei a realidade que os moradores estão enfrentando e eles se comprometeram em estar solucionando a situação o mais rápido possível. Fizemos, ainda, pedidos de iluminação na rodovia e de ações de tapa-buraco. Sobre a escola de educação especial, estamos em processo de legalização do terreno e em seguida dar início à construção. O EMESP é um colégio do Governo Federal que atende às necessidades de um estudante com deficiência. Essa é uma iniciativa da qual estamos muito orgulhosos”, concluiu o prefeito.

Ainda durante a manhã, o grupo realizou uma visita ao pronto-socorro para acompanhar o trabalho das equipes de saúde no novo Centro de Triagem para tratamento de casos de Covid-19, que será inaugurado nesta quinta-feira (11). As autoridades estiveram também na Farmácia Básica Municipal, onde terá um local resguardado para os pacientes que aguardam transporte para tratamentos de saúde fora do município.

O vice-presidente da Câmara Municipal, Denilson, destacou que o convite do governo para a conversa com os vereadores fortalece o sentimento de parceria entre as Casas. Ele também aponta as melhorias trazidas pelo trabalho são realizados pela gestão municipal. “O prefeito, e toda equipe, estão de parabéns. A iniciativa na Farmácia Básica Municipal é válida e muito importante para o munícipe, e vai tirar um pouco do sofrimento da população que precisava aguardar o transporte para realizar exames sob o tempo, sem um local resguardado. Estivemos acompanhando o novo Centro de Triagem que será inaugurado mais tarde e ficamos muito contentes com o que vimos. Está tudo muito bem organizado, com uma estrutura que irá atender muito melhor aos aldeenses. A administração está trabalhando muito bem, e com isso a população só tem a ganhar. Nem o prefeito, nem a Câmara conseguem caminhar sozinhos, essa união é de extrema importância”.

Os vereadores apresentaram demandas trazidas pela população, como intervenções nas ruas da cidade e ações na orla do Centro. Os representantes do Legislativo mencionaram a disposição do governo municipal em promover uma gestão participativa. “Em meio à pandemia que estamos vivendo, tirar a população daquela tenda e levar para um local mais adequado é essencial. Já as intervenções na Farmácia Municipal vão levar o acolhimento que os pacientes estavam precisando, enquanto aguardam o transporte com um espaço pensado para eles, com toda atenção. Temos visto toda disposição da nossa administração em tentar fazer o melhor para nossa cidade, com apoio da Câmara. Deixamos nossas portas sempre abertas ”, disse o vereador Franklin da Escolhinha.