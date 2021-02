Prefeito de São Pedro da Aldeia se reúne com presidente da Alerj e governador em busca de parcerias

Em visita à capital, o prefeito de São Pedro da Aldeia, Fábio do Pastel, o secretário de Governo, Luiz Fernando Gomes Júnior, e o chefe de gabinete, Moisés Batista, se reuniram com o presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj), André Ceciliano, em busca de recursos para o município, na segunda, dia 08. As solicitações de verbas para as áreas da Saúde e Infraestrutura foram bem recebidas pelas autoridades estaduais.

Ainda no mesmo dia, Fábio do Pastel esteve com o governador, Cláudio Castro, e os prefeitos de Iguaba Grande, Vantoil Martins, de Rio das Ostras, Marcelino Borba, e de Casimiro de Abreu, Ramon Gidalte, além do deputado federal Gutemberg Reis. Foram abordadas as principais demandas da Região dos Lagos, assim como a busca por parcerias.

“Esses encontros aconteceram com objetivo de estreitar as relações com o governo estadual. As reuniões com o presidente da Alerj e com o governador foram promissoras e estamos esperançosos que novas parcerias surgirão”, relatou Fábio, que avaliou como positiva a visita na capital.