Prefeito de São Pedro da Aldeia tem dia de compromissos na Capital do Estado

O prefeito, Fábio do Pastel, esteve em reuniões ao longo do dia nesta terça-feira (10), no Rio de Janeiro.

Fábio do Pastel e o vice-prefeito Júlio Queiroz apresentaram o projeto para a construção do 1⁰ Módulo do Polo de Saúde e Qualidade de Vida, sendo esse o Espaço do Autista, com abordagem clínica/terapêutica e escolar para pessoas com Transtorno do Expectro Autista (TEA). A reunião foi com o secretário de Infraestrutura e Obras do Governo do Estado, Max Lemos; o presidente do Instituto Estatual de Engenharia e Arquitetura (IEEA), Marcos Muffareg, e a diretora técnica do IEEA, Fernanda Zucolotto.

A equipe de São Pedro da Aldeia foi representada pelos secretários de Saúde, Maria Márcia Fontes e de Urbanismo e Habitação, Fernando Frauches, e pela coordenadora de Reabilitação, Fernanda Suzarte. Também estiveram presentes o chefe de gabinete, Moisés Batista e o assessor, Felipe Macedo.

Além de tratar de temas relacionados à saúde do município, o chefe do executivo também participou da inauguração do Edifício Lúcio Costa, na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. A solenidade contou com a presença dos deputados estaduais e do presidente da Alerj, André Ceciliano.

No encontro também estiveram presentes diversas autoridades do Estado do Rio. Entre elas o deputado Pedro Brazão, o diretor da Alerj Wagner Victer, o prefeito de Duque de Caxias Washington Reis, o prefeito de Resende Diogo Balieiro, o prefeito de Italva Léo Pelanca.