Prefeito de São Pedro da Aldeia vai a Brasília mostrar projeto de reabilitação e atenção a pessoas com deficiência

Saldo positivo em mais uma viagem do prefeito de São Pedro da Aldeia à capital federal.

Nesta quarta-feira, dia 08, depois de ter uma reunião bastante produtiva no Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Fábio do Pastel, acompanhado da secretária de Saúde, Maria Márcia, foi recebido pelo Ministro da Saúde, Marcelo Queiroga. Na mesa, projetos para tornar São Pedro da Aldeia referência em ações de reabilitação e um polo tecnológico para atenção às pessoas com deficiência (PCD).

Em Brasília, Fábio também se reuniu com a coordenadora-geral de articulação em CT&I do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, Daniela Yoshida. O foco é atrair empresas que trabalham com tecnologia assistiva para o município, além de avançar em tratativas para a importação de equipamentos, técnicas e processos que podem prover assistência e reabilitação e melhorar a qualidade de vida de pessoas com deficiência.

Na comitiva de São Pedro da Aldeia também estavam o chefe de Gabinete, Moisés Batista, o assessor especial Vinícius Loureiro e a diretora do Centro de Reabilitação aldeense, Fernanda Suzarte. A visita ao ministro da Saúde foi acompanhada pelo deputado federal pelo Rio de Janeiro, Dr. Luizinho.