Prefeito de São Pedro da Aldeia verifica passarela em frente ao Mercado do Peixe

Em resposta às demandas dos moradores, o prefeito, Fábio do Pastel, analisou a passarela localizada na Rua Teixeira Brandão (RJ-140), em frente ao Mercado do Peixe, nesta terça-feira (28).

Ele conferiu junto ao secretário de Urbanismo e Habitação, Fernando Frauches, quais ações de acessibilidade são necessárias no local para atender às pessoas com deficiência.

Fábio do Pastel destaca, ainda, que após diversas visitas ao Governo do Estado, as passarelas do município também estão recebendo intervenções. Fábio levou o mapeamento das estruturas que mais precisavam de atenção ao estado. Com isso, uma antiga demanda da população já começou a ser atendida.

O prefeito ressalta o compromisso da gestão de intensificar a acessibilidade nas vias do município.