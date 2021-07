Prefeito de São Pedro da Aldeia visita Brasília em busca de recursos para o município

O prefeito, Fábio do Pastel, retornou a Brasilia nesta quarta-feira (7) com objetivo de captar verbas para o município.

Em encontro no Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), com a presença do deputado federal Gutemberg Reis, foram viabilizadas verbas para a educação.

Na ocasião, foi debatida a retomada das obras das creches que estão paralisadas em três localidades do município. Também foi abordada a captação de recursos para a construção da Escola Municipal de Educação Especial (EMESP) na cidade.

“Posso dizer que estou voltando de Brasília com bons resultados junto ao meu amigo, Gutemberg Reis. Estamos buscando a verba de R$ 2 milhões para construir a escola EMESP na nossa cidade. A EMESP é uma escola que atende às necessidades de estudantes com deficiência. Essa é uma iniciativa da qual estamos muito orgulhosos. O deputado fez também o pedido de transporte escolar para atender o município. Viabilizamos, ainda, a retomada das obras das creches de três bairros”, pontuou o prefeito, Fábio do Pastel.