Prefeito de São Pedro da Aldeia vistoria ações no Porto do Carro

O prefeito, Fábio do Pastel, visitou o posto de saúde do bairro Porto do Carro nesta quarta-feira (28). O chefe do executivo destacou o serviço prestado por toda a equipe.

Fábio acompanhou, ainda, as intervenções da Secretaria de Serviços Públicos na localidade. A visita de rotina verificou o andamento das ações de patrolamento, entre outras. O prefeito foi acompanhado pelo vereador Professor Jean Pierre e ouviu as demandas dos moradores.

“Parabenizo toda a equipe do posto de saúde pelo excelente trabalho que está sendo prestado aqui no bairro. Acompanhei também as ações realizadas pela Secretaria de Serviços Públicos nas ruas do local. A gestão trabalha para levar melhores condições à nossa população”, comentou Fábio.