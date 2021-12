Prefeito e vereadores de Iguaba Grande recebem representantes do Sicoob

O prefeito, Vantoil Martins, secretários e empresários receberam nesta terça-feira (07), representantes do Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil (Sicoob) para apresentação do Projeto de instalação de uma agência na cidade, que deverá ocorrer até março de 2022. Na ocasião foram apresentadas, também, as vantagens do sistema de cooperativismo do Sicoob para o município .

Para o Diretor Presidente do Sicoob Fluminense, Neilton Ribeiro, é uma grande satisfação poder instalar na cidade de Iguaba Grande um empreendimento totalmente diferente dos bancos convencionais. “Somos uma instituição financeira cooperativa, onde as pessoas vão ter o retorno de seu investimento, o cliente não é só um cliente, ele também é o dono do negócio”.

“A chegada do Sicoob é mais um sinal do crescimento da cidade. É muito importante receber mais uma agência bancária em Iguaba Grande. Quem sai ganhando é a nossa população, e os comerciantes, pois com certeza aumentará a concorrência entre as taxas praticadas no mercado. “ Disse o prefeito, Vantoil Martins.

“Eu sempre digo que os Sistemas de Cooperativas de Créditos são diferentes dos bancos tradicionais que estamos acostumados a ver nas cidades e também em propagandas. Iguaba Grande é uma cidade que está em pleno desenvolvimento. Implantação da Zona Especial de Negócios, mapeamento dos empreendedores da cidade, incentivo ao comércio e população através da Moeda Social e agora a vinda do Sicoob. Esse é só o início, muitas realizações boas ainda acontecerão e Iguaba será destaque entre as cidades.” Comentou o secretário de Planejamento, Eron Bezerra.

Sobre a Sicoob

O Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil (SICOOB) é uma cooperativa que oferece todos os produtos e serviços financeiros que um banco tradicional, com a vantagem do associado ser o dono e participar dos resultados.

Seu portfólio de soluções financeiras abrange serviços como: conta corrente, crédito, investimento, cartões, previdência, consórcio, seguros, cobrança bancária, meios eletrônicos de pagamento entre outros.