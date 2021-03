Prefeito e Vereadores de Iguaba Grande traçam novas metas para esse ano

Encontro reuniu autoridades que alinharam projetos de desenvolvimento para a cidade

Nesta segunda (29), o Prefeito Vantoil Martins se reuniu com todos os Vereadores do município de Iguaba Grande para tratar diversos assuntos que visam o crescimento da cidade. No encontro, estavam presentes também o chefe de Gabinete, Fabio de Oliveira Costa, e o secretário de Planejamento, Eronildes Bezerra.

Todos os Vereadores presentes deram o parecer com relação a cada assunto proposto, a saber: Balliester Werneck, Elifas Ramalho, Luciano Silva, Júnior Bombeiro da Saúde, Marcelo Durão, Marciley Lessa, Paulo Rito, Alan Rodrigues, Roberto Antunes, Júnior Negão e Adriano Mairink.

Em reunião, foi comentado o balanço da Covid-19 na cidade, trabalhos anuais em andamento, convênio com DER para pavimentação das ruas do município, nova filial da FAETEC sendo implantada no bairro Cidade Nova e questões públicas orçamentárias.