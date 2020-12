Prefeito em exercício de Arraial do Cabo anuncia ações na Saúde e Segurança Pública

A Prefeitura de Arraial do Cabo, por meio do Gabinete do Prefeito Serginho Carvalho informa que, devido aos últimos acontecimentos na saúde, o Município já está efetuando a recontratação de servidores do setor a fim de normalizar o atendimento à população.

A barreira sanitária também receberá reforço para atender a demanda de controle da entrada de turistas na cidade. De acordo com Serginho, dez novos agentes de apoio irão integrar a equipe da Segurança Pública e já estarão nas ruas a partir desta sexta-feira (18).

Desde que assumiu a Prefeitura, na última terça-feira (15), Serginho Carvalho vem se reunindo com equipes das secretarias para averiguar a situação das pastas e dar continuidade ao processo de transição de governo.