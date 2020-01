Prefeitos da Região dos Lagos se reúnem com representante do Governo do Estado

Os prefeitos das cidades de Cabo Frio, Búzios, Arraial do Cabo e São Pedro da Aldeia, se reuniram, no início da tarde desta quinta-feira, dia 09, com o subsecretário Extraordinário de Representação do Governo em Brasília, Simão Sessim, para a entrega de um ofício com reivindicações na área de infraestrutura, e aproveitaram para abordar questões relativas à Saúde dos municípios. O encontro aconteceu em Búzios.

Com o objetivo de melhorar o tráfego viário e o turismo na Região, os prefeitos Dr. Adriano Moreno (Cabo Frio), Renatinho Viana (Arraial do Cabo), André Granado (Armação dos Búzios) e Claudio Chumbinho (São Pedro da Aldeia) pediram atenção especial às rodovias RJ 106 e RJ 140, que necessitam de reparos e manutenção, e chegaram a propor a ampliação da área de atuação da CCR Via Lagos.

“Evitar o desperdício de recursos dos cofres públicos, diante da calamidade financeira que atravessa o Estado” é uma das justificativas apresentadas no documento, direcionado ao governador do Estado, Wilson Witzel.

Já na área da Saúde, a proposta foi a transformação do Hospital Municipal da Criança Dr. Augusto Benigno de Mello, localizado em Cabo Frio, em “Hospital Estadual da Criança”, com a ampliação dos serviços e especialidades para atender a demanda da região.