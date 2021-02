Prefeitura de Araruama abre inscrições para Enfermeiras participarem do Projeto Casa Saúde

A Prefeitura de Araruama publicou edital e abriu as inscrições para Enfermeiras de 15 bairros de Araruama que queiram participar do Projeto Casa Saúde.

Na prática, funciona assim: as casas de enfermeiras com nível superior e portadoras de carteira do Conselho Regional de Enfermagem vão ser transformadas em Núcleos de Atendimento de Saúde Básica, com o diferencial de que a profissional também vai fazer o atendimento domiciliar, ou seja, levando atendimento aos moradores de casa em casa.

As inscrições são gratuitas e devem ser feitas entre os dias 17 e 26 de fevereiro, através de e-mail (disponível no Edital).

Para saber todas as regras para concorrer às vagas, documentação e se seu bairro está contemplado, clique no link abaixo e veja o edital completo.