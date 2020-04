Prefeitura de Araruama continuará na terça a entrega de cestas básicas

A Prefeitura de Araruama vai continuar nesta terça-feira (14) a entrega de alimentos para os pais ou responsáveis de alunos da rede municipal de ensino. No total, serão entregues 1617 cestas básicas, cerca de 40 toneladas de alimentos. Cada família vai receber um kit, contendo, por exemplo, arroz, feijão, óleo e macarrão. Vale lembrar que para muitas crianças a merenda é a única refeição do dia.



Nesta terça-feira vão ser atendidas as seguintes escolas e creches:

• Escola Municipal Parati (bairro Coqueiral)

• Escola Municipal Toninho Senta ( bairro Regamé)

• Escola Municipal Fazenda Japão (Jardim São Paulo)

• Escola Municipal Bilíngue (Centro)

• Creche Municipal Maximiliano (Centro)• Escola Municipal José Corrêa (bairro João Borges)

• Creche Municipal Adalgira de Oliveira Andrade (distrito de São Vicente)

• Todas as 34 Casas Creches

A Prefeitura, através da Secretaria Municipal de Educação, organizou uma logística para evitar aglomeração de pessoas. Os alimentos vão ser levados por ônibus escolares até os locais de entrega. Importante lembrar que todos deverão respeitar o distanciamento de um metro nas filas. A finalidade da ação é contribuir com as famílias nesse momento de pandemia do Coronavírus, em que muitos não podem sair de casa para trabalhar e, assim, buscar o sustento da casa. A Prefeitura pede paciência por parte da população e deixa claro que todas as unidades de educação do município vão ser atendidas.