Prefeitura de Araruama define logística para vacinação contra Covid-19

A Prefeitura de Araruama está preparada e com toda a logística montada para o Plano Estratégico de Imunização contra a Covid-19.

Mais de 60 profissionais da Saúde estão envolvidos nessa verdadeira força tarefa.

Tendo em vista a quantidade de doses enviadas pelo Ministério da Saúde ao Estado do Rio ter sido bem menor do que a prevista, a Secretaria Estadual de Saúde enviou uma nota técnica, redefinindo os grupos prioritários que serão atendidos nessa primeira fase: profissionais da Saúde que atuam na linha de frente no combate ao Covid-19, idosos a partir de 60 anos que vivem em asilos e pessoas a partir de 18 anos com deficiência que vivem em instituições públicas. Vale ressaltar que a vacinação irá ocorrer de acordo com a quantidade de doses enviadas pelo Estado.

Nessa segunda-feira, 18, o município recebeu uma remessa de seringas e agulhas por meio da Secretaria Estadual de Saúde. O Estado também prevê entregar ao município até amanhã, 1531 doses do imunizante. Assim que as doses chegarem a Prefeitura dará início à vacinação e seguirá o cronograma estabelecido pelo Ministério da Saúde. Lembrando que cada pessoa deve receber duas doses , com intervalo de até 3 semanas entre elas, ou seja, nesse primeiro momento serão vacinadas 765 pessoas.

No domingo, 17, a Anvisa aprovou o uso emergencial das vacinas Coronavac, do laboratório chinês Sinovac, e da Oxford/AstraZeneca. Em seguida, o Ministério da Saúde anunciou oficialmente a vacinação em todo o território nacional.

Os municípios brasileiros vão receber as doses por meio das respectivas Secretarias Estaduais de Saúde.

A Prefeitura de Araruama pede a compreensão e paciência dos moradores para que a vacinação ocorra sem problemas e, principalmente, sem aglomeração. Além disso, é importante que todos respeitem a ordem dos grupos prioritários nessa primeira fase.

Para manter os moradores informados, assim que a vacinação tiver início, a Secretaria Municipal de Saúde irá publicar boletins diários com informações atualizadas.