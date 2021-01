Prefeitura de Araruama define Protocolo de volta às Aulas para as Redes Pública e Privada de Ensino

A Prefeitura de Araruama, por meio da Secretaria de Educação, elaborou um Protocolo de retorno às aulas para as Redes Pública e Privada de Ensino no município a partir de Fevereiro, cumprindo as orientações do Ministério Público do Rio de Janeiro, da União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação e do MEC.

Ficou definido que elas serão retomadas no dia 08 de fevereiro de forma on-line para todos os alunos das Redes Pública e Privada de Ensino. Apenas alguns grupos vão recomeçar no sistema semipresencial (ou seja, com aulas virtuais e presenciais) nesse primeiro momento.

São eles: Ensino Fundamental II nas modalidades Regular (6º e 9º ano) e EJA (Ensino de Jovens e Adultos), a partir do dia 08 de fevereiro.

Para isso vai haver um escalonamento das turmas. Durante uma semana 50% dos alunos estudam de forma remota e os outros 50% presencial. Na outra semana acontece o revezamento, e, assim, sucessivamente.

Para ver o Protocolo de volta às Aulas na íntegra, regras de higienização e horários é só clicar no link abaixo:

https://drive.google.com/file/d/1grZYSqllBRcY3KsVjydONhI1_gGj-3Me/view?usp=sharing