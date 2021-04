Prefeitura de Araruama disponibiliza ônibus para ajudar na vacinação contra a Covid-19

“Araruama Vacinação Humanizada”. Esse é o nome do projeto lançado pela Prefeitura de Araruama para ajudar no transporte das pessoas que precisam tomar a segunda dose da vacina contra a Covid-19.

Na prática, foi disponibilizado um ônibus, que está fazendo o trajeto Rodoviária X Ginásio Darcy Ribeiro, no bairro Praia do Hospício – * Ida e Volta.

Lembrando que a segunda dose é aplicada exclusivamente no Darcy Ribeiro e na Subprefeitura de São Vicente.

O ônibus circula das 08h30 às 16h e transporta, em média, 10 pessoas de cada vez, com distanciamento entre as poltronas e uso obrigatório de máscara de proteção. Os pontos são: em frente à Rodoviária de Araruama, no centro, no Ginásio do Darcy Ribeiro, na Praia do Hospício.

Vale ressaltar que não tem um horário fixo para a saída do ônibus. Ao longo do dia o motorista circula conforme a demanda das pessoas que chegam nos dois pontos para fazer o itinerário: Rodoviária X Darcy Ribeiro, e o sentido contrário: Darcy Ribeiro X Rodoviária.