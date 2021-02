Prefeitura de Araruama entrega novas instalações do CRAM, CREAS e Conselho Tutelar

A Prefeitura de Araruama, por meio da Secretaria Municipal de Política Social, Trabalho, Habitação, Terceira Idade e Desenvolvimento Humano, entregou nesta terça-feira, 23, as novas instalações do CRAM( Centro de Referência de Atendimento à Mulher), do CREAS ( Centro de Referência Especializado de Assistência Social) e do Conselho Tutelar.

Os 3 órgãos públicos funcionam, agora, na Rua Bernardo Vasconcelos, no Centro, com espaços confortáveis, que oferecem dignidade no atendimento aos moradores; e exercem funções indispensáveis para a garantia do respeito aos direitos da população e seu acesso às políticas sociais, como a saúde, a educação, a previdência social, a habitação, a assistência social e a cultura.

Vale ressaltar que o Cram (Centro de Referência de Atendimento à Mulher) é o órgão responsável pela assessoria, assistência, apoio, articulação e acompanhamento de ações, programas e projetos dirigidos à atenção da mulher em situação de violência doméstica e familiar. Agora, com este novo espaço, o equipamento contará com um local para acolhimento provisório da mulher que estiver sofrendo risco, além de oferecer oficinas para capacitação das mulheres ao mercado de trabalho, para que as mesmas possam conquistar a tão desejada independência financeira.

Já o Creas ( Centro de Referência Especializado de Assistência Social) atende famílias e pessoas residentes no município e que se encontram em situação de risco social, como por exemplo: violência física e psicológica; violência sexual; afastamento do convívio familiar devido à aplicação de medida de proteção; abandono; entre outros.

Por fim, o Conselho Tutelar atende crianças e adolescentes que se encontram em situação de ameaça ou violação de direitos. Quando isso acontece o Conselho é o órgão responsável por ações que possam garantir a eles os direitos fundamentais à vida, saúde, liberdade, dignidade e convivência familiar.