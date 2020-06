Prefeitura de Araruama inaugura maior Creche Municipal da Região dos Lagos, no distrito de Iguabinha

A Prefeitura de Araruama entregou aos moradores mais uma obra no setor da Educação. Nesta quarta-feira, 03, foi inaugurada a Creche Municipal do Distrito de Iguabinha. Para evitar aglomeração por causa da pandemia do Coronavírus, a solenidade foi online, transmitida ao vivo pelo Facebook da Prefeitura.

Uma obra moderna e que vai atender pais e mães que precisam ir para o mercado de trabalho e agora vão ter onde deixar os filhos pequenos com segurança. A unidade faz uma homenagem póstuma e leva o nome de Creche Municipal Roberto Dória Gomes de Mattos.

Durante a entrega a prefeita Lívia de Chiquinho explicou que essa é a nona creche que ela inaugura na cidade, desde que assumiu o Executivo municipal em 2017, e ainda tem outras 4 unidades que vão ser entregues. “ Investir em Educação é investir no progresso. Essa creche foi construída com carinho e respeito a todos os moradores de Iguabinha. Agora, pais e mães vão poder ir para o mercado de trabalho sabendo que os filhos vão ser bem cuidados aqui”.

A prefeita reforçou, ainda, que assumiu a prefeitura com o compromisso de transformar Araruama em uma grande potência. “Mesmo passando por esse momento difícil com a pandemia do Coronavírus demos continuidade às obras no município, que geram mil empregos. Hoje a cidade se tornou um verdadeiro canteiro de obras, principalmente no setor da Educação.”

A creche de Iguabinha é a maior da Região dos Lagos. Vai atender 128 crianças, em sistema integral de ensino.

São 10 salas de aula, que vão atender da seguinte forma:

Creche I – duas turmas – crianças de 6 meses a 11 meses;

Creche II- duas turmas – crianças de 01 ano a 01 ano e 11 meses;

Creche III – duas turmas – crianças de 02 anos a 02 anos e 11 meses;

Creche IV – quatro turmas – crianças de 03 anos a 03 anos e 11 meses.

A unidade também conta com sala multiuso, pátio coberto, sala de amamentação, lactário, banheiros, fraldário e parquinho.

Na creche as crianças vão ter alimentação balanceada, ensino de excelência e cuidados, que vão garantir aos pequenos um bom desenvolvimento físico e intelectual.