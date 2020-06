Prefeitura de Araruama monta bloqueios para evitar movimentação nas praias da cidade

A Prefeitura de Araruama está tomando várias medidas para impedir a aglomeração de pessoas durante esse período de pandemia do Coronavírus.

O decreto municipal número 110 já proíbe a entrada de banhistas nas praias da cidade. Mas como essa norma começou a ser desrespeitada , a Guarda Municipal montou nesse fim de semana 3 bloqueios para evitar a entrada de veículos em praias da região.

O primeiro fica na entrada de Praia Seca, somente moradores estão autorizados a entrar mediante comprovação com documento.

O segundo bloqueio fica na entrada da Praia do Pontal e o terceiro na Praia do Vargas.

Segundo a Guarda Municipal só nesse sábado, 13, mais de 150 carros foram parados pelos guardas municipais nessas barreiras e tiveram que retornar.

A Guarda também usou um auto falante para conscientizar as pessoas que conseguiram furar as barreiras e chegaram até as praias. Sem nenhuma resistência elas seguiram as orientações e deixaram os locais.

A ação da Guarda Municipal continua nesse domingo e também será retomada no próximo fim de semana.

A Prefeitura de Araruama pede mais uma vez que a população respeite o decreto municipal e não frequente as praias nesse momento de pandemia do Coronavírus.

É preciso que cada um faça a sua parte para que juntos possamos vencer esse inimigo invisível!