Prefeitura de Araruama realiza, em decorrência do Coronavírus, mapeamento de trabalhadores, empresas e instituições culturais, para atender a Lei Federal de Emergência Cultural Aldir Blanc

A Prefeitura de Araruama publicou o Decreto Municipal número 128, que regulamenta a operacionalização do Sistema Municipal de Informações e Indicadores Culturais do Município de Araruama-SMIIC/Ara.

A partir daí, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, irá consolidar o mapeamento de artistas, técnicos, trabalhadores, empresas e coletivos da cadeia produtiva dos campos da Arte e da Cultura no município.

Em atendimento à necessidade de construção do Mapeamento Cultural e em consonância com a Lei Municipal número 1.817, de 12 de Dezembro de 2013, todas as informações fornecidas serão utilizadas para impulsionar essa e as demais iniciativas que possam vir a ocorrer em prol da população e em específico do setor cultural.

Excepcionalmente nesse período de pandemia atenderá o que preconiza a lei Aldir Blanc (Lei número 14.017 de 29 de junho de 2020), que tem como objetivo o auxílio à profissionais e organizaç

Otação por parte do Ministério do Turismo/Secretaria Especial da Cultura, que definirão a distribuição de competência dos entes federativos e suas atribuições.

Como se cadastrar?

O cadastro deve ser feito até o dia 05 de setembro. Para cadastrar integrar o Mapa Cultural do Município de Araruama, acesse os endereços eletrônicos abaixo, de acordo com a sua categoria, e preencha o formulário:

Para mais informações e envio de dúvidas, entrar em contato com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, através do e-mail sedectel.cultura@gmail.com ou na sede da Secretaria, que fica na rua Ary Parreira, 51- Centro-Araruama.