Prefeitura de Araruama realiza realocação dos vendedores ambulantes que ficavam nas ruas do município

A Prefeitura de Araruama, por meio da Secretaria de Política Social, realizou, durante duas semanas, um trabalho de conscientização junto aos vendedores ambulantes (camelôs) que vendiam seus produtos nas calçadas, em frente ao comércio local da cidade.

Todos foram orientados de que estavam dificultando o trabalho dos comerciantes e atrapalhando a passagem de pedestres.

Os vendedores ambulantes foram orientados de que a Prefeitura preparou e montou um espaço só para eles, o Camelódromo, com toda estrutura que eles necessitam, inclusive com banheiros. Porém, os mesmos insistem em permanecer nas calçadas do centro.

Por esse motivo, a partir dessa segunda-feira, 17, está ocorrendo uma ação conjunta entre a Guarda Civil, Fiscalização e Polícia Militar para a retirada de todos os camelôs das ruas. Os mesmos estão sendo realocados para o novo espaço, o Camelódromo, que fica no Centro.

Importante ressaltar que todos eles foram informados de que a ação, que será permanente, iria ter início hoje.

Por fim, a Prefeitura esclarece que ninguém está sendo proibido de trabalhar, até porque vivemos um momento difícil com a pandemia, porém, isso deve ser feito com ordenamento e no local correto, no caso o Camelódromo.