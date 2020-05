Prefeitura de Araruama vai inaugurar a primeira ‘Praça Escola Municipal 100% Ecológica’ da Região

A data não poderia ser mais significativa. 05 de junho, quando o mundo comemora o Dia do Meio Ambiente, Araruama dá um exemplo de responsabilidade com a preservação dos recursos naturais. A Prefeitura vai fazer a inauguração da Primeira Praça Escola Municipal 100% Ecológica da Região.

Para evitar aglomeração, por causa da pandemia do Coronavírus, a entrega será on line, com transmissão ao vivo pelo Facebook da prefeitura, as 11h da manhã.

A unidade, que fica no bairro Novo Horizonte, vai levar o nome de Praça Escola Municipal Marcos Heron.

Tudo na escola foi pensado para atender o conceito de Sustentabilidade Ambiental, como o uso da energia solar, além de captação e reaproveitamento da água da chuva. Foi instalada uma cisterna receptora, com capacidade para 48 mil litros. A água vai ser usada, por exemplo, para descarga dos sanitários, limpeza da unidade e para molhar o jardim.

A unidade conta com 3.500 metros quadrados de área construída. Vai atender 400 alunos em dois turnos. Serão 18 turmas: 08 de Educação Infantil, 02 de 1° ano, 02 de 2° ano, 02 de 3° ano, 02 de 4° ano e 02 de 5° ano.





A escola também conta com sala multimídia, sala de leitura, anfiteatro, ginásio de esportes, e uma linda praça; e é exatamente por isso que ela leva esse nome: “Praça Escola Municipal”. A novidade é que ela vai funcionar assim: durante a semana, de segunda à sexta-feira, a unidade é usada para o ensino dos estudantes. Já nos finais de semana e feriados a praça é aberta aos moradores do bairro, e poderá ser usada para atividades de lazer e recreação.

Um presente e tanto para os moradores do bairro Novo Horizonte. E é dessa maneira que a Prefeitura de Araruama acredita estar contribuindo para o ensino de qualidade e um planeta mais limpo!!