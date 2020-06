Prefeitura de Araruama vai inaugurar Creche Municipal no bairro da Picada

Os investimentos no setor da Educação não param. A Prefeitura de Araruama se prepara para entregar mais uma Creche Municipal aos moradores.

A unidade fica no bairro da Picada e para evitar aglomeração, por causa da pandemia do Coronavírus, a entrega será online, através do Facebook da Prefeitura, nesta quinta-feira, 11, às 11h.

Uma obra moderna, que vai oferecer ensino de qualidade aos pequenos e garantir que pais e mães possam ir para o mercado de trabalho tranquilos, sabendo que seus filhos vão estar bem cuidados e bem alimentados.

A creche vai atender 102 crianças, de 6 meses a 3 anos e 11 meses de idade, em sistema integral de ensino. A unidade conta com 09 salas de aula, sala multiuso, pátio coberto, anfiteatro, lactário, fraldário, área do servidor, lavanderia, despensa, almoxarifado, refeitório, banheiro com acessibilidade e toda infraestrutura necessária para atender confortavelmente as crianças do bairro da Picada e adjacências.

A unidade vai levar o nome de Creche Municipal vereador Ciraldo Fernandes da Silva. Uma justa e bela homenagem a quem tanto sonhou com a realização dessa obra para o bairro.

Lembrando que essa é a décima creche que a Prefeita Lívia de Chiquinho entrega aos moradores desde que assumiu o Executivo Municipal em 2017. E ainda tem mais 3 unidades que serão inauguradas.