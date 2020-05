Prefeitura de Araruama vai inaugurar Hospital dos Olhos nesta segunda

A Prefeitura de Araruama irá inaugurar hoje, dia 18, às 11h, o Hospital Municipal dos Olhos. A transmissão será ao vivo pelo facebook.

De acordo com a Coordenadora do Hospital Municipal dos Olhos de Araruama, Raiana Alcebíades, todo paciente cadastrado na central de regulação da Secretaria Municipal de Saúde ou aguardando atendimento oftalmológico será encaminhado com data e hora marcadas para o Hospital Municipal dos Olhos.

A partir do primeiro atendimento com o oftalmologista, esse paciente será direcionado para as linhas de cuidados do hospital, podendo ser: retina, glaucoma, cataratas, cirurgias ou correções de grau com uso de óculos.

Ainda segundo informações da Coordenadora Raiana, por determinação da Prefeita Lívia de Chiquinho, nesse domingo, dia 17, teve avaliação para injeções intravítreas de pacientes que já estavam cadastrados no sistema.