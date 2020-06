Prefeitura de Arraial do Cabo adianta retiradas de cestas básicas e kits de higiene da 2ª etapa para quem já tem senha

Para acelerar o processo e permitir que o auxílio nutricional chegue mais rápido à casa dos moradores, a Prefeitura de Arraial do Cabo, através da Secretaria de Assistência Social, antecipou a data de entrega das cestas básicas e dos kits de higiene. O novo cronograma contempla quem JÁ retirou as senhas da segunda etapa e estavam agendados até o dia 16 de junho, antecipando o processo.

O contato com os moradores está sendo realizado via telefone, onde a equipe informa sobre a antecipação. Desde que a ação começou, muitos munícipes já fizeram a retirada do auxílio antes da data previamente estabelecida. Para a próxima semana, os moradores que estavam agendados para os dias 02, 04, 05, 08, 09, 10, 11, 12, 15 e 16 do mês de junho terão as retiradas antecipadas, que poderão ser feitas entre os dias 02 e 08 do mesmo mês. Confira na arte abaixo como será feito.

Lembrando que esta antecipação é para quem JÁ está com a senha. Em breve, a Secretaria de Assistência Social vai divulgar um novo cronograma para aqueles que ainda não receberam a cesta. Para a segurança de todos, respeitem os decretos municipais. Na hora que for retirar sua cesta, esteja de máscara facial cobrindo as vias respiratórias.