Prefeitura de Arraial do Cabo afirma que mantém rotina de abastecimento de água nos Distritos

A Prefeitura de Arraial do Cabo, por meio da Secretaria de Serviços Públicos, realiza, semanalmente o abastecimento de água potável para os moradores dos distritos que ainda não são assistidos pela Prolagos. O serviço é efetuado diariamente pelas equipes, por meio de um caminhão pipa que faz a distribuição de água para as casas que não possuem hidrômetro.

Todos os dias, o caminhão sai da sede da Secretaria de Serviços Públicos, na Prainha, às 06h20 da manhã, em direção aos distritos. São distribuídos 150 mil litros de água semanalmente.

Não é necessário nenhum tipo de pedido ou agendamento, o caminhão pipa passa por todas as ruas de sua rota, conforme cronograma estabelecido pelas administrações das localidades, de acordo com as necessidades. Para mais informações, procure as administrações de cada bairro.

A Prefeitura segue trabalhando incansavelmente para que os cidadãos que moram nos distritos tenham melhor qualidade de vida.