Prefeitura de Arraial do Cabo finaliza entrega da segunda leva de kits de segurança alimentar nas escolas dos distritos

Arraial do Cabo finalizou nesta terça-feira (26), a distribuição da segunda leva dos kits de segurança alimentar para os alunos dos distritos. Estudantes das escolas dos distritos de Monte Alto e Figueira receberam os alimentos.

Além dos mantimentos, todos os alunos matriculados do 1º ao 9º ano do ensino fundamental receberam um kit de livros do Projeto “APTO” e os alunos da Educação Infantil receberam a Maleta de livros do Projeto Aprende Brasil do Grupo Positivo. A retirada dos kits está sendo realizada em esquema especial para evitar aglomerações.

O Projeto “APTO” busca promover a leitura de temas que correspondem a questões importantes, presentes na vida cotidiana. Dentre eles, um livro contendo informações sobre o Coronavírus. Já o Projeto Aprende Brasil oferece materiais voltados ao público infantil, com livros de literatura, CD com músicas, histórias e sons para promover um aprendizado interdisciplinar e que será utilizado como material auxiliar nas as aulas online.

A Educação permanece seguindo o cronograma de distribuições dos kits para os alunos. O calendário das próximas turmas e escolas já foi divulgado pela Secretaria de Educação. Você pode conferir acessando o link: (encurtador.com.br/bqvJU)

A Prefeitura informa que as famílias dos alunos que por algum motivo não conseguiram retirar os kits durante o período divulgado terão uma nova data para receber os alimentos e livros que será divulgada em breve.