Prefeitura de Arraial do Cabo intensifica fiscalização nas praias e lagoas

No último fim de semana, a Prefeitura de Arraial do Cabo intensificou a fiscalização nas praias e lagoas. A ação teve o objetivo de coibir o descumprimento do Decreto que prorrogou as medidas de enfrentamento a Covid-19, até o próximo domingo (11).

No último sábado (3), as Secretarias do Ambiente e a de Segurança Pública realizaram uma operação conjunta nos distritos de Figueira e Monte Alto. A fiscalização identificou diversos pontos de aglomeração na orla da Laguna de Araruama e na praia.

Já no último domingo (4), a equipe do Grupamento Operacional Ambiental Marítimo realizou patrulhamento na área da Reserva Extrativista Marinha de Arraial do Cabo. Na fiscalização foram encontradas embarcações na Ilha da Praia do Pontal e os ocupantes foram orientados a cumprir as medidas restritivas adotadas na cidade.

Nas ações, os agentes responsáveis pela fiscalização do Decreto orientam as pessoas a cumprirem as medidas de restrições sob o risco de aplicação de multa que varia de 500 a 6.000 UFM, pessoa física. No caso de pessoa jurídica, a multa vai de 3.000 a 10.000 UFM, além da possibilidade de cassação do alvará e fechamento do estabelecimento.

A operação contou com a presença do Chefe de Coordenadoria de Fiscalização de Guarda Marítima Ambiental, Agentes da GOPAM (Grupo de Operação Tática da Guarda Ambiental e Marítima – GAMA), Guarda Marítima dos Distritos, Agentes da Postura e Agentes do serviço de Guarda Vidas de Arraial.