Prefeitura de Arraial do Cabo prepara PL sobre Saúde e Bem-Estar Animal

A Prefeitura realizou, nesta quinta-feira (18), na Câmara dos Vereadores, mais uma reunião do Grupo de Trabalho para elaboração do Projeto de Lei criando o Programa Municipal de Saúde e Bem-Estar Animal de Arraial do Cabo. A reunião foi conduzida pelo Secretário Municipal de Saúde, Jorge Diniz. O objetivo do programa é promover o controle reprodutivo, acolhimento e o cuidado com os animais domésticos e de rua na cidade.

O PL prioriza o atendimento às famílias em situação de vulnerabilidade econômica, entidades protetoras de animais e protetores individuais. O Projeto prevê, por exemplo, esterilização, castração, e um auxílio para tratamento gratuito do animal.

Participaram o Assessor de Assuntos Políticos e Administrativos da Prefeitura, André Areas; Kleber Almeida, diretor geral da Secretaria do Ambiente; Angélica Luz, Coordenadora do setor de Castração e Zoonoses da Prefeitura; Josefina Fillardo, Sociedade Civil Organizada; e Ana Célia Martins, representante do Projeto Animal.

Texto: Márcio Fernandes

Imagens: Marcelo Teixeira