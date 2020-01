Prefeitura de Arraial do Cabo promove ordenamento da Praça do Cova

O local da vez de ordenamento das vias públicas em Arraial do Cabo foi a Praça Daniel Barreto, também conhecida como Praça do Cova.

A Secretaria de Segurança Pública esteve no local nesta quarta-feira (22) para realizar as novas demarcações e a mudança de lado dos foodtrucks, facilitando o trânsito de veículos e pedestres no local com segurança. O trabalho foi uma realização em conjunto da Coordenadoria de Posturas e da Guarda Municipal.

Com o novo ordenamento, os foodtrucks ficarão juntos à calçada da praça, ao lado esquerdo de quem chega pela Praia dos Anjos. Com isso, a calçada da direita ficará livre para circulação. O local hoje conta com aproximadamente 10 comerciantes licenciados e é um dos principais points noturnos na cidade.