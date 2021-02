Prefeitura de Búzios abre processo seletivo para seleção de estágio na Procuradoria Geral do município

A Prefeitura de Búzios, abriu nesta quinta-feira (4), as inscrições para o Processo Seletivo Simplificado para seleção em estágio de prática forense, para atuação na Procuradoria Geral.

As inscrições serão realizadas no período de 04 a 10 de fevereiro de 2021, por via remota, através do e-mail, da Procuradoria Geral do Município, procuradoria@buzios.rj.gov.br.

Os interessados deverão estar matriculados no Curso de Direito, até o 9º período letivo, para o regime de períodos semestrais, ou até o penúltimo semestre, para o regime seriado anual, sendo certo que, caso de aprovação no certame, e que no momento da convocação esteja inscrito no quadro de estagiário da OAB-RJ.

Ficam reservadas às pessoas portadoras de deficiência, 10%( dez por cento) das vagas, nos termos do art.17, §5º, da Lei federal nº 11.788, de 25 de setembro de 2008, devendo ainda o candidato especificar a necessidade especial no ato da inscrição.

O candidato efetuará uma única inscrição no processo seletivo, que será efetivada após o envio da ficha indicada, servindo a via do candidato o comprovante do envio do respectivo e-mail.

Documentos exigidos para a inscrição:

– Ficha de inscrição devidamente preenchida e assinada pelo próprio candidato

-Cópia do CPF, que será conferido o original;

-Cópia atualizada do comprovante de residência;

-Histórico Escolar, no qual conste a média global de aproveitamento (CR) do aluno de todas as disciplinas cursadas.

Acesse o link abaixo, para obter a ficha de inscrição, com todos os requisitos necessários para participar da seleção em estágio do Processo Seletivo Simplificado para atuação na Procuradoria Geral.