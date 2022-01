Prefeitura de Búzios aciona Inea e MP para identificar o poluidor do rio Una que desemboca na Baía da Rasa

A Prefeitura de Búzios, por meio da Secretaria do Ambiente, Pesca e Urbanismo está trabalhando nos últimos dias no entorno do rio Una para detectar a causa da água preta, com forte odor que está poluindo toda a costa de Búzios, mais precisamente a praia da Rasa, dando indícios de crime ambiental. As ações começaram após, a secretaria receber diversas denúncias sobre a poluição no rio, e fazer algumas visitas na foz do Una com drone.

Segundo o secretário do Ambiente, Evanildo Nascimento, nesta sexta-feira (28) foram realizados três pontos de coleta de água por um laboratório especializado em bioquímica do Rio de janeiro que a Prefeitura contratou para detectar de onde está saindo o material pesado que está poluindo o Una: No córrego da Malhada ( Jardim Esperança), na foz (Rasa) e na estrada da Agrisa (São Pedro da Aldeia), onde foi identificado um volume muito grande de matéria orgânica, com águas em condições mínimas, com oxigênio abaixo de zero. O Instituto Estadual do Ambiente (Inea) também participou das ações.

“Conseguimos identificar onde está a fonte poluidora no rio Una e consequentemente para Búzios. Nosso próximo passo será oficializar através da Prefeitura de Búzios a reclamação as Prefeituras de São Pedro da Aldeia e Cabo Frio uma ação conjunta, porque é jurisdição deles também. Já solicitamos a Marinha realizar um sobrevoo para identificar a fonte pontual poluidora”, esclareceu Evanildo.