Prefeitura de Búzios alerta para casos da variante Delta no município

A prefeitura de Armação dos Búzios, através da Secretária Municipal de Saúde, informa que a variante delta (B.1.617.2-like) está circulando no município. Os casos foram identificados através de sequenciamento genético de amostras virais positivas para Sars-Cov-2, enviadas para o Estado do Rio de janeiro, referentes ao mês de julho e agosto de 2021.

A Secretaria da Saúde esclarece que foram nove (9) casos confirmados, porém todos os casos identificados já foram curados e nenhum deles teve registro de internação no Hospital de Campanha do município.

Considerando o alto potencial de transmissão da variante, a Vigilância Epidemiológica orienta que todos os cuidados de prevenção contra o Covid-19 sejam reforçados, como uso adequado de máscaras, distanciamento social, evitando aglomerações, álcool em gel e/ou álcool a 70%, lavagem constante das mãos e a realização completa do esquema vacinal contra a Covid-19. Vale ressaltar que as vacinas disponíveis também são eficazes contra essa variante.

Atualmente o Hospital de Campanha de Covid-19 que funciona ao lado do Hospital Municipal Dr. Rodolpho Perissé, está com dois (2) leitos ocupados com pessoas internadas com Covid-19.