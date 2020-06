Prefeitura de Búzios continua com obras em diversos setores

A Prefeitura de Búzios afirma que continua com importantes obras por toda a cidade, com o objetivo de beneficiar diretamente todos os moradores do município.

Escolas

As obras nas escolas continuam. No bairro da Vila Verde, ocorre a reforma e a ampliação da Escola Eva Maria da Conceição Oliveira. Já na Rasa, acontece a reformas da Escola Municipal Manoel Antônio da Costa e no centro da cidade, a reforma do Colégio Municipal Paulo Freire também continua.



Praças

A obra de construção da Praça do Jorjão, no bairro de Cem Braças, está a todo vapor! Além disso, no mesmo bairro, a reforma da Praça Nossa Senhora Aparecida e a construção de cobertura da quadra poliesportiva da Praça Zé Paraíba. No bairro da Rasa, também acontece à reforma da Praça Manoel Antônio da Costa.

Saúde

A construção da nova Unidade Básica de Saúde, no bairro de Geribá, está em fase final de construção, esta unidade fecha o cinturão de atendimento à população, oferecendo 100% de cobertura em atendimento básico nos bairros. A prefeitura também realiza a construção da lavanderia do hospital municipal, a construção do almoxarifado da Secretaria de Saúde, além da construção do novo Centro de Fisioterapia e da Clínica da Mulher.