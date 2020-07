A Prefeitura de Búzios informa aos colaboradores das lojas de roupas da cidade, que irá realizar, na próxima sexta-feira (10/07), o curso “Medidas preventivas durante a COVID-19” na Escola M. Prof. Darcy Ribeiro, no Centro.

Serão duas turmas, divididas em dois horários: na parte da manhã, às 9h ou na parte da tarde, às 14h.

As inscrições só poderão ser presenciais, no mesmo dia do curso e todos os participantes devem levar CPF e cartão do SUS.