Prefeitura de Búzios disponibiliza mapa interativo dos logradouros para munícipes identificarem novo CEP

Com a recente identificação do novo Código de Endereço Postal (CEP)em toda a cidade, muitos munícipes consultaram o site dos Correios e tiveram dificuldade em descobrir o seu CEP. Na maioria dos casos, isso acontece porque a busca foi feita por um nome de logradouro errado.

Com intuito de ajudar os Buzianos na identificação do CEP, a Prefeitura de Búzios organizou os mapas dos bairros com os respectivos nomes das ruas para o morador identificar seu Código de Endereçamento Postal (CEP). Basta acessar o link no site da Prefeitura de Búzios: https://buzios.rj.gov.br/prefeitura-de-buzios-disponibiliza-mapa-interativo-dos-logradouros-para-municipes-identificarem-novo-cep/

Após conferir o nome correto de seu logradouro, acesse a Busca por CEP no site dos Correios.