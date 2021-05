Prefeitura de Búzios e Prolagos se unem para solucionar falta de água no bairro Cruzeiro

O Secretário de Obras, Saneamento e Drenagem e vice-prefeito Miguel Pereira, esteve nesta manhã (11), no bairro Cruzeiro com três funcionários da Prolagos (gerente, supervisor e executor), para solucionar a constante falta de água no bairro.

Segundo Miguel Pereira, na quinta-feira (06), o prefeito Alexandre Martins fez uma visita ao bairro. Em conversa com os moradores, um dos maiores problemas que os afligem é a constante falta de agua no local.

”Na ocasião o prefeito nos deu algumas demandas para serem executadas, e uma delas foi solucionar a falta de água no bairro. Estamos aqui com as três pessoas encarregadas de solucionar o problema que é da responsabilidade da Prolagos. Não é justo, quando a água chega no bairro; os moradores necessitam sair com balde na cabeça para armazenar água”, comentou Miguel.