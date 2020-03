A Prefeitura de Búzios está desinfetando espaços públicos. A higienização está sendo feita no bairro do Centro, iniciada pela Praça Santos Dumont. Os locais. As ruas e calçadas com maior circulação de pessoas estão recebendo a aplicação.

Esta é mais uma medida da Prefeitura de Búzios para prevenir a propagação do coronavírus na cidade.