Prefeitura de Búzios está recolhendo alimentos até quinta para ajudar vítimas de enchentes

A Prefeitura de Búzios, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, Trabalho e Renda iniciou uma campanha para ajudar as vítimas das enchentes, no norte do Estado do Rio de Janeiro. As doações de alimentos, águas, itens de higiene pessoal e limpeza, devem ser entregues até a quinta-feira (06/02), nos postos de coleta relacionados abaixo:

Secretaria de Desenvolvimento Social, Trabalho e Renda (Travessa dos Pescadores, nº 111 – Centro);

CRAS da Rasa (Rua Álvaro Elidio Gonçalves, nº 317);

CRAS de Cem Braças (Rua Progresso, 540);

Centro de Convivência do Idoso (Avenida José Bento Ribeiro Dantas, nº 4994 – Manguinhos);

Os alimentos que foram recolhidos durante as inscrições para a Guarda Mirim, e que deveriam ser doados ao CRER-VIP, serão também excepcionalmente enviados para as vitimas das enchentes.