Prefeitura de Búzios faz mutirão de limpeza em Tucuns, Capão e Cem Braças

A Secretaria de Serviços Públicos, realizou nesta terça-feira (09), um mutirão de limpeza nos bairros de Tucuns, Capão e Cem Braças. O mutirão teve como objetivo, retirar todo o lixo deixado pelas chuvas nos últimos dias, evitando assim os alagamentos nas ruas dos bairros.

O Secretário de Serviços Públicos, Marcus Vallerius (Marcão), acompanhou as equipes nos bairros, orientando e observando as demandas que cada local precisava. As equipes realizaram os serviços de poda de árvores, recolhimentos de entulhos e lixos das calçadas, entre outros. Uma retroescavadeira, e um caminhão caçamba deram suportes aos trabalhos do mutirão.

Segundo o secretário Marcão, o mutirão vai continuar ao longo da semana, abrangendo outros bairros do município.