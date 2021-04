Prefeitura de Búzios faz operação “Descarga Limpa”

A Secretaria de Segurança e Ordem Pública, através da Guarda Municipal (ROMU), Fiscais do Meio Ambiente, Coordenadoria de Trânsito e Guarda Ambiental, com apoio da Policia Militar, fizeram nesta sexta-feira (16), a operação “Descarga Limpa”, com objetivo de coibir o uso da descarga livre (adulterada) pelos motociclistas.

A operação ocorreu em diversos horários e locais, e resultou em 17 autuações. Muitos motociclistas trabalham com descargas livres, sem CNH e sem documentação. Esse tipo de descarga adulterada é crime, além de ilegais são prejudiciais à saúde e ao Meio Ambiente.

A Operação Descarga Limpa, visa coibir todo o tipo de infração, que estiver prevista no Código de Trânsito Brasileiro (CTB); além da multa de trânsito, o condutor recebe autuação dos fiscais do Meio Ambiente, e lhe é dado um prazo para sanar a irregularidade, caso o condutor não cumpra as exigências, poderá ser multado também por poluição sonora.