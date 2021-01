Prefeitura de Búzios faz operação no Trevo do BarBuda para evitar os constantes alagamentos

Uma equipe da Secretaria de Obras, Saneamento e Drenagem, iniciou nesta terça-feira (26), uma operação para troca de manilhas no Trevo do BarBuda.

Segundo o vice-prefeito e secretário Miguel Pereira, a tubulação que existe no local é de 60cm de diâmetro, e não comporta o volume de água que desce do alto de Búzios.

“Aqui na rua Vieira Câmara, recebemos toda rede que desce do alto de Búzios, do Martinele, fundo da Policlínica, e alguns ramais com via alternativa; então vamos trocar toda essa tubulação de 60cm para 1.200cm de diâmetro.

Vamos fazer um complemento de rede de aproximadamente 12m, interligando com as que estão prontas. Com esta obra, a rede vai estar apta a receber toda água que desce do Alto de Búzios, até o Porto da barra, evitando assim alagamentos”.