Prefeitura de Búzios fecha parceria com a Faetec

Nesta quinta-feira (02), a Secretária de Desenvolvimento Social, Trabalho e Renda, Joice Costa esteve juntamente com a subcoordenadora do Trabalho e Renda, Marcilene de Oliveira no CVT-Búzios, estiveram reunidas com Gestor da Faetec, Sr. Nelson e com o Coordenador de Cursos Profissionalizantes, Sr. Roballo.

A pauta foi para formalizar uma parceria entre o Trabalho e Renda e a Faetec, haja vista a Unidade ofertar uma cartela de cursos nas áreas do turismo, gastronomia, camareira, recepcionista, ladrilheiro, eletricista, inglês, espanhol, informática, dentre outros.

Segundo a secretária da Pasta, Joice Costa, essa parceria tem como objetivo capacitar nossos munícipes.

“A Faetec é uma importante ferramenta para a qualificação e capacitação dos nossos munícipes, o que nos ajuda no Balcão de Empregos a atender a necessidade de mão de obra para os empregadores locais com a oferta de vários cursos. Segundo Nelson e Roballo, em breve serão iniciadas inscrições para os cursos de garçom e camareira. Queremos ser parceiros do Estado para que além desses cursos, tenhamos muitos outros”, destacou a Secretária, Joice Costa.