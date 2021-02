Prefeitura de Búzios inicia Cadastro para matrícula de 2021

A Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia de Armação dos Búzios, informa que no período de 09 a 19/02/2021, acontecerá o CADASTRO 2021 para matrículas iniciais ou por transferência na Educação Infantil (Pré I e Pré II) e Ensino Fundamental(do 1º ao 9º ano) e EJA (VI a IX Fase) através dos sitios eletrônico: egov.buziosdigital.rj.gov.br/ e https://buzios.rj.gov.br/ com suporte através do e-mail: cadastromatriculasbuzios2021@gmail.com. Os cadastros serão realizados observando-se os seguintes critérios para encaminhamento dos candidatos:

1º – Será considerada a ordem de inscrição na alocação do aluno.

2º – Serão atendidos prioritariamente os moradores do Município de Armação dos Búzios.

3º – Terão atendimento prioritário os casos de deficiência que deverão ser comprovados através de Laudo Médico da criança inscrita ou de pessoa no mesmo núcleo familiar;

4º – Serão priorizados também os casos referenciados pelas Redes de Proteção Social, CRAS, CREAS, Conselho Tutelar, Ministério Público e outros órgãos competentes, através de relatório da análise de risco social ou casos específicos.

5º – Candidatos com residência próxima à Unidade Escolar;

6º – Candidatos que possuam irmão na Unidade Escolar;

7º – Alunos menores de 15 anos para o diurno;

8º – Alunos maiores de 15 anos para o noturno (havendo disponibilidade de vagas) ou para a Educação de Jovens e Adultos – EJA da VI a IX fase.

As matrículas serão realizadas no período de 05 a 09/04/2021, dentro do limite de vagas, indicadas pela Unidade Escolar e Coordenadas pela Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia.