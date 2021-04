Prefeitura de Búzios inicia Inventário Turístico da cidade

A Secretaria de Turismo, Cultura e Patrimônio Histórico, com a finalidade de ofertar mais opções e maior qualidade do turismo local, está realizando um Inventário Turístico, com todos os atrativos turísticos do município.

O Inventário Turístico, engloba todos os segmentos nesta área, e tem como objetivo fazer um levantamento, identificação e registro dos atrativos turísticos, dos serviços e equipamentos turísticos e da infra-estrutura de apoio ao turismo no município. Esse inventário servirá como “instrumento base” de informações para fins de planejamento, gestão e promoção da atividade turística, possibilitando, dessa forma a definição de prioridades para investimentos dos recursos disponíveis e o incentivo ao turismo sustentável.

Segundo o secretário da pasta Luís Romano, esse inventário vai fornecer dados de suma importância para todo o setor.

“Eu quero convidar todos as pessoas que trabalham no ramo do turismo para participar deste inventário. Sua participação é de suma importância, pois através dela, poderemos trazer investimentos para nosso setor, afirma Romano.

Para participar do Inventário Turístico, basta responder o questionário acessando o link em nosso site, correspondente a sua atividade econômica, seguindo todas as instruções de preenchimento com clareza, para que seja identificada e catalogada toda atividade turística do município.

A Secretaria de Turismo, Cultura e Patrimônio Histórico, deu entrada na abertura do Inventário na Secretaria do Estado do Rio de Janeiro e a metodologia tem como base a orientação do Ministério do Turismo – o INVTUR.